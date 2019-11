Política 'Não há arrependimento', diz deputado que arrancou cartaz sobre racismo Coronel Tadeu (PSL-SP) disse que a medida foi correta e quem foi atacada foi a Polícia Militar

"Não há arrependimento. Quem foi atacada foi a Polícia Militar", afirma o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) que entrou no centro do debate político nesta terça-feira, 19, ao arrancar um cartaz em um exposição sobre o racismo na Câmara. Na imagem, um policial de arma na mão e um rapaz negro estendido no chão, com a camisa do Brasil e algemado. No cartaz, lia-se a fras...