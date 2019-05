Política 'Não foi crítica ao governo', diz autor de texto compartilhado por Bolsonaro Segundo o analista da Comissão de Valores Mobiliários que assumiu a autoria do texto, a mensagem não era uma crítica nem ao governo nem ao Congresso, mas sim a pessoas com "influência no orçamento público"

O analista da Comissão de Valores Mobiliários Paulo Portinho assumiu a autoria do texto divulgado nesta sexta, 15, pelo presidente Jair Bolsonaro, no qual destaca pressões de várias "corporações" do Poder. Segundo ele, a mensagem não era uma crítica nem ao governo nem ao Congresso, mas sim a pessoas com "influência no orçamento público". "Não foi crítica ao governo ...