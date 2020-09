Política “Não existe eleição ganha”, diz Vanderlan sobre resultado da pesquisa Serpes / O POPULAR Candidato a prefeito de Goiânia teve agenda desta segunda (28) iniciada por reunião com a juventude da coligação

O dia de Vanderlan Cardoso (PSD), candidato a prefeito de Goiânia, começou com uma reunião com a juventude da sua coligação, intitulada Goiânia em um Novo Momento, que é formada pelo PSD, PSC, Democratas, Progressistas, PTB, PMN e Avante. O foco foi a atuação da campanha nas redes sociais. Mas ele também falou sobre sua posição na pesquisa Serpes / O Popular, em que figura na primeira posição, com 22,3% das intenções de voto na estimulada: “Não...