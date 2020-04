Política 'Não engoli a decisão do Alexandre de Moraes', diz Bolsonaro Presidente fala em 'crise institucional' com o STF, acusa Moraes de decidir de forma 'política' e afirma ver brecha para que a suspensão de nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal seja descumprida

O presidente Jair Bolsonaro acusou nesta quinta-feira, 30, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de decidir de forma "política" ao barrar a posse do Alexandre Ramagem como diretor-geral na Polícia Federal. Segundo o presidente, a decisão "quase" criou uma "crise institucional" entre o Palácio do Planalto e a Corte e disse ver br...