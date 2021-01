Política ‘Não dá para comparar o nome de Maguito com Rogério Cruz’, diz prefeito de Goiânia Em vistoria de obras, prefeito falou de eleição, aproximação com Ronaldo Caiado (DEM), trajetória na igreja e metas iniciais de gestão

À moda Iris Rezende (MDB), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), vistoriou obras na capital ontem pela manhã. Entre uma obra e outra, ele conversou com O POPULAR. Acompanhado do secretário Municipal de Infraestrutura, Luiz Bittencourt, Cruz se informava sobre o andamento de cada reparo, ainda consequência da primeira grande chuva do ano em Goiânia. O tr...