Política “Não adianta ter produção sem estrada para escoar”, afirma Lincoln Tejota Ao POPULAR, Lincoln vê FCO como alternativa para investimentos em Goiás e reitera que não foge da disputa ao Paço, se chamado a isso

Prestes a assumir a coordenação de um programa de acompanhamento de metas das secretarias e estatais, o vice-governador, Lincoln Tejota, defende a ajuda federal para Goiás, assim como o uso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) pelo Estado. Nesta entrevista ao POPULAR, ele fala sobre de sua saída do PROS e da possível candidatura à Prefeitura de Goiânia. ...