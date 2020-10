Política ‘Não adianta ter direito à saúde e ficar em fila de espera’ Candidato pelo PSB diz não ter problema em elogiar o prefeito Iris Rezende, apesar de ter restrições à sua atual administração; ele propõe uma ‘gestão criativa’ para a capital

Com um discurso de “bate e assopra” em relação ao prefeito Iris Rezende (MDB), o deputado federal Elias Vaz (PSB) apoia suas propostas para suceder o emedebista no que chama de “gestão criativa” e aponta para ações conectadas entre áreas prioritárias. Em sabatina do POPULAR, o candidato fala também sobre saúde, retomada da economia pós-pandemia e alfineta adversários....