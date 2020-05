Política ‘Não é uma política minúscula do estar de bem ou de mal’, diz Ronaldo Caiado Ao POPULAR, governador evita dizer se reaproximação com Bolsonaro equivale a um retorno como aliado político do presidente

Depois da reaproximação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de atuar como bombeiro para minimizar a tensão entre o Planalto e o Congresso e Supremo Tribunal Federal, o governador Ronaldo Caiado (DEM) evitou dizer ontem que volta a ser aliado político do presidente. “Não é uma política minúscula do estar de bem ou estar de mal”, afirmou em live promovida pe...