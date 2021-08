Em coletiva na manhã desta sexta-feira (6), o secretário de Governo de Goiânia, Arthur Bernardes, disse que, com a extinção do cartão corporativo na Prefeitura, as compras serão feitas por meio de dispensa de licitação. No caso de viagens, os secretários e auxiliares receberão diárias que devem ser depositadas nas suas contas pessoais.

Os servidores, então, terão que prestar contas dos gastos. Questionado, em coletiva, se isso não reduz a transparência, já que não tem como acompanhar o que está sendo debitado do cartão, o secretário respondeu: "Você quer controlar o secretário pelo cartão corporativo? A função da Prefeitura não é essa, de rastrear gastos do secretário, ele ganha a diária dele. Se ele fraudar nota fiscal é caso de polícia."

Segundo Bernardes, a ideia é planejar os gastos e evitar despesas emergenciais. Ele afirma que a dispensa de licitação seria suficiente para emergências porque é possível de ser realizada de um dia para o outro.

"Agora, se acontecer uma emergência na cidade, que efetivamente se precise contratar emergencialmente, você contrata particular, depois resolve com ele. Se tiver um desastre natural, a gente vai contratar o que estiver passando e depois vai pagar", explicou.

Para o secretário, até então situações que não eram emergenciais estavam sendo tratadas como tal. "Por exemplo, passagem aérea, diária, isso tudo é possível prever e fazer contrato", disse.

Nesta semana a Prefeitura decidiu extinguir os cartões corporativos. Um decreto publicado nesta sexta-feira (6) prevê que a extinção ocorra nos próximos 15 dias. A justificativa é de que a mudança traria mais transparência aos gastos. Atualmente existem 76 cartões na Prefeitura, sendo que 58 estão ativos.