Política “Não é abacaxi só de deputado e senador” afirma Delegado Waldir sobre previdência Líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir se diz contra a verticalização da reforma para Estados e municípios

Líder do PSL na Câmara dos Deputados, o Delegado Waldir defende a retirada de servidores estaduais e municipais da Reforma da Previdência, como prevê emenda do líder do Cidadania (antigo PPS), Daniel Coelho, que recebeu amplo apoio na Casa. O deputado goiano foi o terceiro entrevistado do projeto Previdência em Pauta e respondeu ontem aos jornalistas Fabiana Pulcineli, Jack...