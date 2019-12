Política Municípios tocantinenses terão investimentos de mais de R$ 1 milhão para obras de pavimentação O convênio com Caixa contempla ainda outras obras, como por exemplo, R$ 60 milhões para as obras do Hospital de Gurupi; R$ 130 milhões para a construção da nova ponte de Porto Nacional e R$ 21 milhões para obras habitacionais

Do montante de R$ 759 milhões oriundos do convênio firmado entre o Governo do Tocantins e a Caixa Econômica Federal, R$ 208 milhões serão destinados a obras de pavimentação nos 139 municípios. O convênio que financiará o programa “Governo Municipalista” foi assinado na tarde desta quinta-feira, 12, no auditório do Palácio Araguaia, pelo governador Mauro Carlesse e...