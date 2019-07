Política Municípios pagam caro por assessorias jurídica e contábil Levantamento do TCM-GO mostra que cidades pagaram altos valores por assessoramento em 2018; Valparaíso gastou R$ 1 milhão com jurídico

Município com cerca de 165 mil habitantes, Valparaíso de Goiás gastou mais de R$ 1 milhão no ano passado com assessoria jurídica. O dado foi divulgado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) em relatório sobre as despesas com assessorias jurídicas e contábil nas cidades goianas. Valparaíso é considerado no levantamento município de médio porte....