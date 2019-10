Política Municípios investem menos de 30% das receitas, diz TCM Prefeitos apontam folha de pagamento e dificuldade de arrecadação como principais causas da falta de dinheiro para melhorias

As prefeituras de cidades goianas investiram menos de 30% de suas receitas em melhorias nos municípios no ano de 2018. Dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) mostram que Israelândia, no noroeste do Estado, foi o município que mais utilizou verba em investimentos, como obras e reformas. Da receita de R$ 14 milhões, R$ 3,8 milhões foram categorizados p...