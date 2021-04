Política Municípios goianos receberam R$ 875 mi de auxílio em 2020

Juntos, os 246 municípios do Estado de Goiás receberam R$ 875.554.872,61 em auxílio federal para enfrentar a Covid-19 em 2020. Os dados são do Ministério da Economia. A ajuda financeira foi possibilitada pela Lei Complementar 173/2020, aprovada no Congresso Nacional em maio do ano passado, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2.É ...