Política Municípios goianos empenharam R$ 100 milhões para empresas investigadas por fraude a licitações Irregularidades na contratação de serviços de engenharia são apuradas pelo MP-GO por meio da Operação Sócio Oculto, deflagrada nesta terça-feira (6)

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) investiga cerca de 20 empresas que estão supostamente envolvidas na fraude de licitações e desvio de recursos públicos em municípios goianos. O promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Juan Borges de Abreu disse, nesta terça-feira (6), em entrevista coletiva, que as empresas já atuaram e...