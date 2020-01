Política Municípios descartam pagar novo valor de imediato

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, enfrenta dificuldades para finalizar o pagamento da folha de dezembro de 2019 de servidores da Educação. Com isso, não há previsão para reajustar o salário dos professores em 12,84%, conforme determinou o governo federal. No município, todo o valor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E...