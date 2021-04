Política Municípios criam auxílio emergencial próprio Com mudança nas regras do benefício do governo federal, prefeitos colocam em prática programas de transferência de renda que variam de R$ 220 a R$ 400

Com a menor abrangência do auxílio emergencial pago pela União, prefeitos de cidades goianas criaram seus próprios programas de transferência de renda para beneficiar famílias em vulnerabilidade social. Entre as regras comuns delimitadas pelos municípios de Bela Vista, Cachoeira Alta, Campinaçu e Goiânia está a necessidade de que o dinheiro do benefício seja gasto excl...