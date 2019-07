Política Multa do FGTS deve ter porcentual revisto

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que poderá rever o porcentual da multa do FGTS paga ao empregado demitido sem justa causa. Hoje, o trabalhador recebe 40% do fundo. Ele disse também que o anúncio da liberação das contas ativas e inativas do FGTS deverá acontecer na próxima quarta-feira, 24.“O valor não está na Constituição, mas o FGTS está no artigo 7º, acho...