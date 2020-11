Em 15 dos 31 partidos políticos que disputaram vaga na Câmara Municipal em Goiânia a diferença da média de votos entre candidatos do sexo masculino e feminino foi superior a 100%. É o que mostra levantamento feito pelo POPULAR com base nos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No caso do Partido da Mulher Brasileira (PMB), a distância foi a mais gritante, chegando a 1.635%, ou seja, para cada voto recebido por uma mulher do partido, outros 17 iam para um homem.

Nesta relação aparecem dois partidos que registraram menos candidatos do sexo feminino do que o exigido pela legislação, mas que corrigiram isso durante a campanha, o Patriota e o Pros. E três que chegaram às urnas com menos de 30% da cota feminina: além do PMB, o Cidadania e o PTB.

Situação oposta passa o Partido Social Cristão (PSC), que chegou às urnas com menos de 30% de candidatas, mas teve as mulheres com mais votos em média do que os homens. Inclusive, foi uma mulher quem conquistou a única cadeira do Legislativo para o partido, a já vereadora Léia Klébia.

O Partido Social Democrático (PSD), que elegeu duas mulheres, Luciula do Recanto e Sabrina Garcêz, foi o partido em que elas se saíram melhor. Na média, a cada 4 votos, 3 eram para candidatas.

Outros dois partidos que elegeram mulheres, o DC e o PSDB, mesmo não tendo elegido nenhum homem, apresentaram vantagem de votos para o sexo masculino. Isso porque as vereadoras eleitas destoaram da média.

O mesmo levantamento mostra que 7 partidos não tiveram nenhuma mulher entre os 10 candidatos próprios com mais votos. Por outro lado, o mesmo tanto de partidos teve 50% ou mais das candidatas entre os 10 com pior desempenho interno. Além disso, 3 partidos tiveram 10 candidatas com menos de 100 votos (PC do B, PDT e Podemos).

E novamente o PMB aparece como destaque negativo, tendo 9 das 11 candidatas com menos de 100 votos cada. O partido contou com apenas homens entre os mais votados e conquistou duas cadeiras no Legislativo, para Edgar Careca, com 2.905 votos, e Pastor Wilson, com 2.298. A mulher melhor colocada pelo partido foi Maria de Fátima Chaves, a Tarú, com 149 votos.

Outro que aparece em situação crítica para as mulheres é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que também elegeu 2 vereadores – Bruno Diniz, com 4.632 votos, e Santana Gomes, com 2.540. Se somar os votos das 16 candidatas que o partido lançou (2.050 ao todo), não alcança o total obtido por Santana. Metade delas ficaram entre os 10 piores do partido em número de votos.

A situação do PRTB, coincidentemente, é parecida com a vivida pelo partido nas eleições de 2018 para Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Assim como para a Câmara, foram 9 candidatas com menos de 100 votos. Na época, entretanto, a chapa tinha 11 mulheres, contra 15 neste ano.

Candidatas repetem baixa votação de 2018

Cruzamento de dados das eleições de 2018 e 2020 feito pelo POPULAR mostra que sete candidatas a vereadora em Goiânia que tiveram menos de 100 votos no dia 15 de novembro já haviam inscrito seus nomes para disputar uma vaga no Legislativo estadual há dois anos, também com baixa votação.

No Estado, foram ao todo 31 candidatos encontrados na lista dos 100 menos votados em 2018 que voltaram a se sair mal no pleito. Destes, 20 são mulheres, dois foram indeferidos e apenas 3 conseguiram mais de 100 votos. Nenhum foi eleito.

Uma delas é Éricka Francielle Sousa Dias (PC do B), que viu seus 42 votos obtidos para deputada estadual caírem para apenas 6 neste ano. Outras duas mulheres nesta lista de 7 candidatas são do mesmo partido: Nair Bessa, que passou de 118 para 49, e Helenita Abadia Mesquita, que foi de 126 para 57.

Já Jéssica Pereira da Silva (PRTB), que do grupo, foi a que apresentou menos votos (37), perdeu 30 e ficou com apenas 7.

Há mais duas mulheres que também disputaram o pleito em 2016, e com poucos votos.

Osvaldina Pereira da Silva tentou há 4 anos pelo PC do B e ficou com 41 votos. Em 2018 passou para o PSOL e teve 113. Agora pelo PMB caiu para 49. Já Eva dos Santos Costas, sempre pelo PSC, ficou com 104 (2016), 119 (2018) e 28 (2020).

Por último, Tamiris Cacau (PSD), que conquistou 46 votos em 2016 e agora apenas 14. Ela foi, do grupo, quem mais recebeu recursos do partido. Em 2016, foram R$ 55 mil. Agora, pelo menos R$ 20 mil (o prazo final para declaração de receita ainda não venceu).