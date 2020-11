Política Mulheres cobram MPE e TRE a respeito do cumprimento da cota de gênero Grupo se prepara para tentar impedir na Justiça que os vereadores eleitos por partidos que não teriam cumprido os 30% exigidos pela legislação sejam diplomados

Com a informação de que nove partidos chegaram às urnas com menos que o mínimo exigido de 30% de candidatas mulheres, movimento de mulheres se prepara para encaminhar novas ações jurídicas para impedir que os vereadores eleitos por essas siglas sejam diplomados. Ontem, um grupo de mulheres protocolou, no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) um manifesto nesse...