Política Mulher questiona Bolsonaro sobre mortes por Covid-19 e presidente a ‘expulsa’ do Alvorada "Cobre do seu governador. Sai daqui", disse e depois voltou a minimizar a pandemia

O presidente Jair Bolsonaro ignorou a manifestação de uma apoiadora e mandou a mulher se retirar após ser questionado sobre as cerca de 38 mil mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil, na manhã desta quarta-feira, 10, no Palácio da Alvorada. "Cobre do seu governador. Sai daqui", disse Bolsonaro. O presidente voltou a minimizar a pandemia e afirmou, em outro mome...