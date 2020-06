Política Mulher de secretário da Governadoria assume ABC Sofia Rocha Lima substitui José Roberto Leão, em decreto publicado pelo governador; governo entende que não há nepotismo

A mulher do secretário Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, Sofia Rocha Lima foi nomeada nesta segunda-feira (8) para a presidência da Agência Brasil Central (ABC). Ela substituiu José Roberto Leão, em troca publicada no Diário Oficial do Estado, sem nenhuma informação oficial do governo. Adriano, que é primo do governador Ronaldo Caiado (DEM), foi nomead...