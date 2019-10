Política Mulher de auditor da Receita diz que herdou do pai dois relógios de R$ 1,28 milhão Mônica da Costa Monteiro de Souza, casada com Marcial Pereira de Souza, alvo da Operação Armadeira, declarou bens como herança ao Imposto de Renda, em 2017; Investigação revela esquema dentro do Fisco no Rio para extorsão de empresários e até delatores da Lava Jato

O Ministério Público Federal identificou meios criativos utilizados pelo grupo de auditores da Receita para lavar dinheiro supostamente proveniente do esquema de propinas para barrar investigações do Fisco. O esquema foi desmantelado pela Operação Armadeira nesta quarta, 2, com a prisão de onze investigados, inclusive auditores, entre eles Marco Aurélio Canal, chefe d...