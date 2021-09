Política Mulher de Arthur Lira ganha cargo em governo de aliado de Bolsonaro Angela Lira, foi nomeada como secretária-adjunta de Roraima

A mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ganhou um cargo estadual em Brasília de um dos governadores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Angela Maria Gomes de Almeida Lira foi nomeada em julho pelo governador de Roraima, Antonio Denarium, como secretária-adjunta da Representação Estadual no Distrito Federal, com salário líquid...