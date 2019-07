Política Mujica divide esquerda ao dizer que Venezuela é ditadura Como uma das principais figuras políticas da esquerda uruguaia, ex-presidente desencadeou crise política no país ao romper com discurso oficial

O ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica afirmou que o governo da Venezuela “é uma ditadura, sim”, durante entrevista a uma rádio local no sábado.Como uma das principais figuras políticas da esquerda uruguaia, Mujica, que comandou o país entre 2010 e 2015, desencadeou uma crise política no país. Até o momento, o movimento havia sustentado que qualificar como “di...