Política “Mudar a cultura de 3 décadas é trabalho árduo” defende Onyx Lorenzoni

Na celebração pelos 200 dias do governo Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o foco da gestão do presidente Jair Bolsonaro é o crescimento do País por meio do investimento de recursos oriundos de privatizações e concessões. Ele destacou também a aprovação em primeiro turno da Reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados e o leilão de p...