Política Mudanças no FCO atraem empresas de base tecnológica Projetos de inovação se somam a outros 40 em 21 municípios, com investimento total previsto de R$ 3,3 bi e previsão de gerar mais de 22 mil empregos

Seis empresas de base tecnológica estão entre as 46 que assinam hoje, com o governo do Estado, protocolos de intenção para se instalar ou ampliar atividades em 21 municípios goianos. Mudanças nas regras do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) permitiram acesso aos recursos também de projetos na linha de ciência, tecnologia e inovação, conforme a Secretaria de D...