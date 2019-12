Política Mudanças na Previdência estadual passam a valer Texto da Emenda Constitucional que altera regras para aposentadoria do servidor público em Goiás foi publicado ontem

Edição extra do Diário Oficial do Estado de ontem trouxe a publicação da Emenda Constitucional nº 65, de 21 de dezembro de 2019, que modifica as regras para aposentadoria do servidor público em Goiás. Entre as alterações que passam a valer está o aumento da idade mínima, que sai de 55 para 62 anos para mulheres e de 60 para 65 anos para os homens. Por se tratar d...