Política “Mudanças não preocupam”

Líder do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Oséias Varão (PSB) tem acompanhado as sessões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e afirma que as mudanças provocadas pelas 51 emendas aprovadas no texto do novo Código Tributário do Município não preocupam. “A estrutura não mudou. O que é fundamental está mantido. Claro qu...