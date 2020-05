Política Mudança em texto de auxílio reduz economia de Estados em R$ 40 bi Senado aprovou congelamento de salários do setor público, mas excluiu os servidores da saúde e segurança; proposta segue para votação na Câmara

A flexibilização de regras para aumento de salário para servidores da saúde e segurança pública, na votação do projeto de auxílio a Estados e municípios, reduzirá em cerca de R$ 40 bilhões a economia estimada com o congelamento de reajustes previsto no texto. A estimativa foi feita por técnicos do governo federal, depois de o Senado aprovar o projeto no sábado. A propo...