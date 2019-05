Política Mudança em programa social preocupa

A possibilidade de mudanças no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) por parte do governo de Jair Bolsonaro enfureceu empresários da construção civil, que reclamaram de não terem participado das discussões até aqui e criticaram as propostas em estudo que foram divulgadas.O governo cogita mudar o subsídio dentro do programa habitacional. A ideia é doar terre...