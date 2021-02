Política Mudança em ICMS desagrada e não reduz preços imediatamente Bolsonaro voltou a propor alterações no imposto, como saída às insatisfações de caminhoneiros; Estados e petróleo em alta são obstáculos

A proposta de mudança no sistema de cobrança do ICMS sobre combustíveis enfrenta oposição dos estados e, segundo analistas, não traria impactos de curto prazo sobre os preços nos postos. Para o mercado, a tendência é que gasolina e diesel continuem pressionados durante o ano, diante da recuperação das cotações do petróleo.A ideia, anunciada pelo presidente Jair Bol...