Política Mudança abrupta, mas dentro do previsto, diz Mourão sobre troca nas Forças Armadas Saída dos comandantes aconteceu um dia depois da troca do comando no Ministério da Defesa

Um dia depois do anúncio da saída dos três comandantes das Forças Armadas, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), negou nesta quarta-feira (31) saber o que levou às demissões no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. "Não conversei com ninguém. Procurei me manter fora disso." Mourão defendeu que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem a ...