MTST e frente Povo Sem Medo invadem prédio da Bolsa de SP

Manifestantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e da frente Povo Sem Medo invadiram o edifício-sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), na região central da capital paulista, no início da tarde desta quinta-feira (23), em um protesto contra a fome.A ideia foi a de fazer uma manifestação simbólica para evidenciar a agudização do problema da fome no Brasil atua...