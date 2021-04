O MPF (Ministério Público Federal) no Amazonas apresentou na Justiça Federal uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército, e contra três secretários que continuam na pasta, na gestão do ministro Marcelo Queiroga. A ação aponta omissão das autoridades federais na crise de saúde no Amazonas, durante a segunda onda da pandemia, em dezembro e em janeiro.

A crise teve seu ápice na escassez de oxigênio hospitalar e na morte de pacientes por asfixia. Este é um dos objetos da CPI da Covid, criada no Senado após determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Além de Pazuello, demitido do cargo de ministro da Saúde em 14 de março, a ação de improbidade tem como investigados Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde. Os três permanecem na equipe de Queiroga, nos mesmos cargos, segundo o site do ministério. A ação de improbidade também abrange o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, e o coordenador do comitê de crise no estado, Francisco Máximo Filho.

Os procuradores da República apontam na ação que houve atos de improbidade em cinco situações distintas: atraso do Ministério da Saúde para enviar uma equipe ao Amazonas, omissão no monitoramento de estoques de oxigênio e na adoção de medidas para evitar a escassez, pressão pela cloroquina, demora para transferência de pacientes e falta de estímulo ao distanciamento social. (FP)