Política MPF entra com ação para barrar indicação de Eduardo Bolsonaro para cargo de embaixador dos EUA Documento aponta que o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) não atenderia aos critérios técnicos para o cargo

O Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF) ajuizou ação civil pública com pedido de liminar para suspender a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ação protocolada na Justiça Federal é embasada nos critérios técnicos a serem ...