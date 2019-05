Política MPF entra com ação de R$ 5 milhões contra ministro da Educação por 'balbúrdia' A ação pede indenização por danos morais coletivos causados aos alunos e professores das instituições públicas de ensino; procuradores apontam que declarações de Weintraub oferecem 'risco de envenenamento da democracia'

O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte ajuizou nesta quarta, 29, uma ação civil pública contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a União por danos morais coletivos causados aos alunos e professores das instituições públicas de ensino. A Procuradoria sugeriu o pagamento de uma indenização de R$ 5 milhões em razão de condutas e falas do min...