O Ministério Público Federal de Goiás (MPF-GO) encaminhou, na terça-feira (7), uma nota técnica ao governo de Goiás e à prefeitura de Goiânia com recomendações sobre a competência de Estados e municípios deliberarem sobre restrições às atividades não essenciais durante a pandemia do coronavírus. O texto reforça que os governos estaduais e municipais não podem determinar o funcionamento daquilo que não é serviço ou atividade essencial, mas diz que as essas ordens devem seguir a orientação do Ministério da Saúde.

O documento foi elaborado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), que é chefiada pelo procurador Ailton Benedito, que também chefia o MPF-GO. A nota técnica deve servir para orientação e parâmetro para a atuação das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão nos Estados.

Segundo o texto, os gestores locais não estão autorizados a adotar quaisquer medidas que, de algum modo, causem impacto negativo no isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde.

Na nota, a PFDC considera que as orientações dos dois órgãos citados são para manutenção do isolamento social. “O embasamento técnico dessas orientações decorre dos dados científicos mais atualizados, que apontam que o contágio do novo coronavírus será amplo em qualquer cenário e que a política de quarentena social é a única capaz, neste momento, de retardar a contaminação e, portanto, o acúmulo, em pouco tempo, de casos graves”, justifica.

Ministério da Saúde

Além disso, a recomendação se firma na Lei 13.979/2020, que atribui ao Ministério da Saúde a responsabilidade para decidir quais medidas de combate à pandemia devem ser tomadas. Ou seja, caso a pasta mude o posicionamento, que hoje é alinhado com o dos governadores, o MPF poderá pedir que o Estado e os municípios sigam as orientações do ministério.

“Os gestores locais de saúde só estão autorizados a agir com exclusividade, sem autorização do MS, em poucos casos, quais sejam, quanto à determinação compulsória de exames, testes, coleta de amostras, vacinação e tratamentos médicos específicos; e estudo ou investigação epidemiológica e requisição de bens e serviços”, escrevem.

A reportagem pediu posicionamento da prefeitura de Goiânia e da procuradoria-Geral do Estado de Goiás, mas não recebeu as respostas até esta publicação. O espaço está aberto e esta matéria poderá ser atualizada.