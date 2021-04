Política MPF diz que Bolsonaro tem de reforçar a segurança de jornalistas Entidades pedem que presidente seja condenado a pagar indenização de R$ 300 mil por considerar que a sua postura de conflito inspira apoiadores contra os profissionais durante a cobertura na portaria do palácio

O Ministério Público Federal disse à Justiça que o governo Jair Bolsonaro precisa reforçar a segurança dos jornalistas que fazem a cobertura dos atos públicos do presidente da República. “Há indicativos de que as providências adotadas no Palácio da Alvorada não estão sendo suficientes para garantir a segurança dos jornalistas e profissionais de imprensa”, afirmo...