Política MPF denuncia servidor da Receita que acessou dados de Bolsonaro 'por curiosidade' O acesso ilícito permitiu que o acusado tivesse contato com os dados cadastrais e os rendimentos e ganhos de capital percebidos e tributados pelo imposto de renda do presidente

O Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou à Justiça o servidor da Receita Odilon Alves Filho por "utilizar seu cargo público para ter acesso a dados restritos e sigilosos referentes ao presidente Jair Bolsonaro". As informações foram divulgadas pela Procuradoria em Vitória. De acordo com a denúncia, no dia 30 de outubro de 2018, Odilon, que é agent...