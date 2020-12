Política MPE pede que registro de eleito seja indeferido

O Ministério Público Eleitoral (MPE) interpôs, no dia 16 de dezembro, recurso especial eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o registro da candidatura de Joaquim Guilherme Barbosa de Souza (PSDB), prefeito eleito em Morrinhos, no Sul de Goiás, com 41,36% dos votos (10.440).Apesar de reconhecer que Joaquim Guilherme não poderia disputar as eleições d...