Política MPE pede a cassação dos vereadores do PMB por desrespeito à cota de gênero em Goiânia O partido registrou a chapa com 31,11% de candidaturas femininas, mas duas renúncias e um indeferimento fizeram com que a sigla chegasse às urnas com apenas 28,21% de mulheres

A promotora do Ministério Público Eleitoral Marísia Sobral Costa Massieux deu parecer pela cassação dos vereadores de Goiânia Edgar Duarte e Pastor Wilson, ambos do Partido da Mulher Brasileira (PMB), porque o partido teria descumprido a cota mínima de gênero na eleição do ano passado. Como o POPULAR já mostrou, a sigla, apesar de ter cadastrado o Demonstrativo de Reg...