Política MPE dá parecer favorável ao indeferimento da candidatura de prefeito de Morrinhos Ministério Público recorreu ao TSE com base na Lei da Ficha Limpa para solicitar reforma da decisão do TRE-GO que permitiu a Joaquim Guilherme (PSDB) disputar o pleito de 2020; defesa aponta “forçação de barra”

A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), do Ministério Público Eleitoral (MPE), emitiu parecer favorável ao indeferimento do registro de candidatura do prefeito de Morrinhos, Joaquim Guilherme (PSDB), com base na Lei da Ficha Limpa. O caso está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob a relatoria do ministro Edson Fachin, por recurso movido pelo próprio MPE. Joaquim tem co...