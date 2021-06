Política MPC alerta sobre pontos de ajustes

Além do descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, o Ministério Público de Contas (MPC) apontou dez questões que a área técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE)considera relevantes sobre as contas de 2020 do governo estadual. De acordo com o parecer, o regime próprio de previdência do Estado tende a se manter deficitário e há desequilíbrio financeiro das ...