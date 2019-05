Política MP sobre ministérios e Coaf deve ser votada hoje

A votação da medida provisória que reestrutura os ministérios no governo do presidente Jair Bolsonaro foi adiada para hoje. A sessão da comissão mista do Congresso que discute a norma foi suspensa por causa do início da chamada ordem do dia no plenário da Câmara, que reúne as proposições em pauta na Casa. De acordo com o presidente da comissão, deputado João Roma (P...