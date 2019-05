Política MP-RJ reage a ataques sobre ilegalidade nas investigações de Flávio Bolsonaro Senador e seus aliados buscam desqualificar e barrar as investigações desde dezembro

Os sete promotores do Ministério Público do Rio que investigam o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e ex-assessores por suspeita de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa afirmam que o objetivo da apuração "não é devassar" a intimidade dos alvos, "mas sim apurar a efetiva destinação dos recursos públicos desviados" da Assembleia Legislativa do R...