Política MP-RJ diz que Flavio ‘lavou’ R$ 638 mil em compra de imóveis Os promotores argumentam que o uso de dinheiro em espécie foi feito para lavar a quantia recebida por meio de “rachadinha” no gabinete de Flavio na Alerj

Relatório do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) afirma que o senador Flavio Bolsonaro (sem partido-RJ) e sua mulher, Fernanda, compraram dois imóveis em Copacabana, zona Sul do Rio, de forma ilegal. Flavio teria depositado R$ 638,4 mil em dinheiro vivo na conta de um corretor de imóveis. Com isso, teria ocultado o ganho ilícito de dinheiro. Os promot...