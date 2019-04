Política MP recebe denúncia anônima de que Marconi Perillo recebia propina de R$ 500 mil em barras de ouro Segundo a notícia de fato, assinada pela promotora de Justiça Villis Marra, o pagamento era entregue na fazenda do político, em Pirenópolis, e seria fruto de corrupção na Saneago; a defesa do ex-governador nega

A promotora de Justiça Villis Marra fez um despacho, no último dia 15 de março, Notícia de Fato informando que foi registrado no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) uma denúncia anônima dizendo que o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) era destinatário de uma “mesada” de R$ 500 mil em propina, que eram entregues na sua fazenda, em Pirenópolis, em barras de o...