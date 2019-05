Política MP questiona reajustes no TCE Procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, pede a suspensão de trecho de lei que muda estrutura salarial de servidores do Quadro Suplementar em Extinção do Tribunal

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para suspender parte da Lei 19.813/17, que concedeu reajuste de 6,58% aos servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). A ação é em razão de emenda que mudou a estrutura salarial dos servidores do Quadro Suplementar dos Cargos em Extinção (QSE) da Corte....