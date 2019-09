Política MP pode recomendar suspensão de incentivos

A promotora do Ministério Público de Goiás (MP-GO) Leila Maria de Oliveira diz que pode recomendar a suspensão de benefícios fiscais antes do término dos trabalhos da CPI dos incentivos fiscais na Assembleia Legislativa.Ela, que é autora de ação civil pública para investigar irregularidades nos incentivos e tem acompanhado as sessões da comissão, diz que está apenas a...